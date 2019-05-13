افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، مساء الأحد، فعاليات برنامج السهرات الرمضانية، على المسرح المكشوف، بحضور الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني بالأوبرا، وسط حشد جماهيري ضخم.

شارك في أولى الفعاليات فرقة الموسيقات العسكرية التي خلقت أجواء مزجت بين الحماسة الوطنية والمشاعر الروحانية لشهر رمضان المبارك.

وقالت "عبد الدايم"، في تصريح لها على هامش الفعاليات، إن البرامج المتعددة التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم، تتميز بالثراء والتنوع وتسعى إلى نشر التنوير في جميع محافظات مصر من خلال تقديم ألوان إبداعية متفردة.

وأضافت أن الفعاليات تشمل مشاركات لدول عربية وإسلامية تحتفل بالشهر في مصر لانفراده بطابع مختلف.

وقدمت فرقة الموسيقات العسكرية، تشكيلات موسيقية حركية في ساحة الأوبرا الخارجية وعلى المسرح المكشوف.