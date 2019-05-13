اعتماد 6 مرشحين بالسباق الرئاسي في موريتانيا

اعتمد المجلس الدستوري الموريتاني، اللائحة النهائية المؤلفة من ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها في 22 يونيو، بينهم مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الشيخ محمد أحمد.

وقال مصدر مقرب من المجلس الدستوري، إن المجلس "لم يتلق أي طعن في اللائحة الموقتة" للمرشحين الستة التي نشرها في 9 مايو، وقرر بالتالي اعتماد الأسماء الستة. ومرشح الحزب الحاكم ذو خلفية عسكرية دخل الجيش في 1978، وتولى منصب رئيس أركان الجيش، قبل أن يعين في الحكومة وزيرًا للدفاع حتى مارس 2018، بحسب "سكاي نيوز".

وسيجد ولد الشيخ محمد أحمد، أمامه رئيس الوزراء الانتقالي الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر "2005-2007" وهو مدعوم من ائتلاف يضم حزب تواصل الذي يعتبر أهم أحزاب المعارضة، إضافة إلى تشكيلات سياسية أخرى كان تم حلها بسبب ضعف نتائجها الانتخابية.

كما يشارك في الانتخابات بيرم ولد عبيد، الذي حصل على نحو 9% من الأصوات في انتخابات 2014 التي قاطعتها أبرز أحزاب المعارضة، وتضم اللائحة أيضا رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الصغير "يسار"، محمد ولد مولود، وهو مدعوم من المعارضة التاريخية التي يجسدها رئيس تجمع القوى الديموقراطية، أحمد ولد داده، الذي تعذر عليه الترشح بسبب سنه الذي يفوق 75 عاما.

كما ثبت المجلس الدستوري ترشح بابا حميدو كاني، وكان حصل على أقل من 2% في انتخابات 2009 وهو صحفي، إضافة إلى الخبير المالي والموظف الكبير في وزارة المالية، محمد الأمين المرتجي الوافي.

من جهة أخرى، حصل ائتلاف المعارضة، الذي طلب أن يصوت العسكريين في الانتخابات في اليوم نفسه مع المدنيين، على طلبه بحسب مرسوم حكومي نشر الخميس، لكن الخلاف يستمر بشأن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وتنظم الحملة الانتخابية من 7 إلى 20 يونيو. وعند الضرورة تنظم دورة ثانية في 6 يوليو.