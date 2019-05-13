عايدة رياض: بسبب 3 مسلسلات لا أتابع دراما رمضان هذا العام بشكل جيد

قالت الفنانة عايدة رياض، إن مشاركتها في موسم رمضان هذا العام، بثلاثة أعمال درامية "أبو جبل، وهوجان، وحدوتة مرة"، بسبب السيناريو الجيد وثقتها في الممثلين والمخرجين.

وأضافت، لـ"الوطن": "بالنسبة لمسلسل "هوجان"، محمد إمام، ممثل جيد وموهوب جدًا، وملتزم في التصوير بشكل أدهشني، أما "أبو جبل" فمصطفى شعبان، ممثل جيد، وأي ممثل يحب التعامل معه ونفس الشي مع غاده عبد الرازق".

وتابعت "رياض" قائلة: لم أتابع المسلسلات هذا العام بشكل جيد، بسبب ارتباطي بالتصوير، ولكن شاهدت حلقات من مسلسلي "حكايتي" لياسمين صبري، و"زي الشمس"، لدينا الشربيني، وهما رائعين وموضوعاتهما جيدة، وأيضًا مسلسل "زلزال" لمحمد رمضان الذي اعتدت أن أكون كل عام معه في أعماله، ومع الأسف هذا العام لست معه في مسلسله.