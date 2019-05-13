حالة الطقس اليوم الاثنين 13- 5- 2019 في مصر والدول العربية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس، اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا، والذي يكون لطيفا ليلا مع قلة في الشبورة المائية التي تظهر صباحا على أغلب المحاور.

وأضاف بيان الهيئة، المنشور على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه من المتوقع أن تظهر سحب متوسطة ورياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة وتنشط علي السواحل الشرقية.

درجات الحرارة في عدد من المحافظات المصرية

القاهرة 23 37

طنطا 23 35

الإسكندرية 19 27

مرسي مطروح 18 25

السلوم 16 28

بورسعيد 20 26

دمياط 20 27

الشرقية 24 38

الإسماعيلية 20 37

شرم الشيخ 23 34

الغردقة 21 35

الفيوم 19 37

درجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية والدولية

مكة 29 41

المدينة المنورة 24 38

الرياض 26 37

أبوظبي 27 36

الدوحة 29 37

الكويت 26 41

دمشق 14 32

القدس 17 30

غزة 18 28

بغداد 22 39

الخرطوم 26 41

تونس 13 19

أسطنبول 14 23