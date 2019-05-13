"الملا": برامج لتأهيل القيادات الشابة بمنظومة البترول بمعايير عالمية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا، مع فريق عمل برنامج تنمية الموارد البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وناقش الملا، خلال الاجتماع، مدى التقدم في تنفيذ البرامج المتخصصة لإعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة وعملية تكوين نظام مؤسسي لتأهيل واختيار وتقييم القيادات في قطاع البترول يقوم على الأساليب العلمية والعملية الحديثة.

وأكد المهندس طارق الملا، أن برامج تنمية الموارد البشرية بمشروع التطوير والتحديث تمثل استثمارا ناجحا في مستقبل قطاع البترول وأنها تمضي بنجاح في تنفيذ أهدافها من خلال تنفيذ عدة مبادرات غير مسبوقة لتأهيل قيادات شابة جديدة في مجالات العمل المختلفة كافة داخل المنظومة البترولية ليكونوا نواة لتطوير الأداء والوصول إلى أقصى درجات الفعالية والكفاءة في إنجاز المهام والأعمال في قطاع البترول ووضعه على مصاف القطاعات العالمية.

وأوضح أن تلك البرامج جرى ربطها باحتياجات العمل الفعلية والتكنولوجيا الحديثة والتركيز على مهارات القيادة بعيداً عن الأساليب النمطية في التدريب والتأهيل، لافتا إلى أن مثل هذه البرامج تعد وسيلة فعالة لزيادة الانتماء والولاء من الكوادر الشابة للقطاع والالتزام تجاه أعمالهم وتحفيزهم على تقديم أعلى مستويات الأداء وبث الأمل في نفوسهم.

وأشار إلى أن هذه الكوادر يجري اختيارها من ضمن المتقدمين بشكل علمي محايد وبشفافية كاملة بعد اجتياز مستويات متعددة من الاختبارات المؤهلة للبرامج المتطورة.

وأضاف الوزير أنه جرى التركيز على الاستعانة بإمكانيات شركات البترول العالمية الكبرى العاملة في مصر في المساهمة في هذه البرامج المتطورة من خلال تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية وبمعايير عالمية وإتاحة الفرصة لهذه الكوادر للتفاعل مع التكنولوجيات وأساليب العمل المتطورة بمواقع هذه الشركات والمنشآت التابعة لها داخل وخارج مصر، مؤكدا أهمية تطوير آليات اختيار وتقييم القيادات وفقا للأسلوب العلمي.

وشهد الاجتماع استعراض مدى التقدم في تنفيذ برنامج المسار السريع لإعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة وجرى إلحاق 114 شابا وشابة يمثلون المجموعة الأولى ببرنامج متطور من عدة مراحل بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية اعتبارا من أبريل الماضي، كما يجري الإعداد للبدء قريبا في إلحاق مجموعات أخرى ببرامج مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مصر، ويجري حاليا الإعداد للبدء في المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات للعاملين بمجال السلامة والصحة المهنية بعد ختام أولى مراحله بنجاح.

وتابع الملا، خلال الاجتماع، ما جرى إنجازه خلال الفترة الأخيرة التي شهدت الانتهاء من مشروع لتقييم القيادات بأسلوب علمي بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص الذي يمثل المرحلة الأولى من وضع نظام مؤسسي وآليات متطورة لاختيار وتقييم القيادات وفقا للأساليب العلمية والعملية الحديثة.

كما جرى استعراض برنامج التطوير الجاري تطبيقه في شركة بدرالدين للبترول ودخوله مسار التنفيذ بعد توقيع 8 مذكرات تفاهم في هذا الشأن بين هيئة البترول وشركة شل مؤخرا.