ذكرت وزارة التنمية المحلية أنّها تنفذ دورات تدريبية بشكل سنوي للشباب، من سن 18 حتى 25 عاما، على الأنشطة الحرفية المختلفة في المحافظات، شرط أنّ يكون الشاب حاصلا على مؤهل دراسي عال أو متوسط، لخلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة، التي تساهم في نشر الصناعات الحرفية بالمحافظات وسد الفجوة في سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن خطة الحكومة الرامية إلى خفض معدلات البطالة.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنّ عدد المتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية المهنية بلغ 523 متدربا خلال العام المالي الحالي في 17 محافظة، وهي القاهرة والفيوم وسوهاج وبورسعيد والغربية والبحيرة والاسماعيلية والأقصر والشرقية والإسكندرية وكفرالشيخ وبني سويف والوادي الجديد وأسيوط وأسوان ومطروح وجنوب سيناء، مؤكدا أنّ الدورات التدريبية استمرت 3 أشهر، وتم التركيز خلالها على حرف الأثاث والنجارة والملابس الجاهز والجلود والأحذية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّ الخطة التدريبة للعام 2019/2020 تستهدف زيادة عدد الشباب خريجي مراكز التدريب، الذين يتم إلحاقهم بسوق العمل الداخلي والخارجي، وتوجيه الاهتمام لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع وزيادة عدد ونوعية الدورات التدريبية المنفذة التي تستهدف النهوض بالمرأة، وزيادة عدد الورش بمراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التي تم تطويرها، وتطبيق أنظمة تدريب موحدة في جميع الجهات المعنية بالتدريب.

وزاد شعراوي أنّ الوزارة تشرف على 79 مركزا للتدريب المهني في المحافظات، لتدريب الشباب على الحرف المختلفة مثل النجارة والسجاد والكليم والملابس الجاهزة والحدادة واللحام والميكانيكا والكهرباء والدهانات، ومنتجات خان الخليلي والطباعة والأشغال المعدنية والمنتجات الجلدية، وغيرها من الأنشطة الحرفية وفقا لاحتياجات كل محافظة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى الاستعانة بمدربين أكفاء مؤهلين فنيا، لتخريج متدربين أكفاء، وتنمية الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحرفي والتدريب من خلال العمل والإنتاج، وتقديم برامج هادفة لتأهيل الشباب على إدارة المشروعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوحيد البرامج التدريبية الموجهة للشباب، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للاستفادة القصوى لأكبر عدد منهم.