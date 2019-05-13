سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق نشب في 3 أحواش للماشية، أمس، بقرية البورة مركز البلينا، بسبب حدوث ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق بحوش بناحية البورة، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك "شاهين. ف. م" 45 عاما، عامل، وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لحوشين مأجورين، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المتضررين ارجعوا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بحوش الأول وأضافوا بنفوق ٣ رأس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية

من البوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية.