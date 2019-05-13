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مكافآت في الأهلي بعد تخطي سموحة

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ضبط 38 متهما و5 آلاف مخالفة مرورية بحملات أمنية في الجيزة

ضبط 38 متهما و5 آلاف مخالفة مرورية بحملات أمنية في الجيزة

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"حكايتي" الحلقة 7.. "علي" ينقذ "داليدا" من محاولة اغتصاب

تجديد حبس يحيى حسين عبدالهادي 15 يوما على ذمة التحقيقات

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محافظ القليوبية: مكافآت للوحدات المحلية المتميزة في العمل خلال رمضان

محافظ القليوبية: مكافآت للوحدات المحلية المتميزة في العمل خلال رمضان

أنشطة ثقافية وفنية في قصور ثقافة جنوب سيناء

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