جددت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأحد، التزام السودان بالمواثيق والعهود الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول وتمثيلها، وتعهدت بحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وأعضائها، وطالبتهم في المقابل الالتزام بواجباتهم امتثالاً للاتفاقيات والعهود والممارسة الدبلوماسية المتبعة دولياً، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

والتقت وكيلة وزارة الخارجية بالإنابة، السفيرة إلهام إبراهيم، برؤساء بعثات الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا المعتمدين بالخرطوم، وتقدمت السفيرة بالشكر لرؤساء تلك البعثات على اهتمامهم وانشغالهم بالتطورات السياسية في البلاد والارتياح الذي وجده التغيير من دولهم، وثمنت دور الشركاء في دعم جهود الاتحاد الأفريقي للعملية السياسية في البلاد.