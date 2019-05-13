يجتمع وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة، اليوم، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية لمناقشة الخريطة الاستثمارية للهيئة في المرحل المقبلة، وتكليف المناطق بالمهام المطلوبة من كل منطقة لسرعة تفعيل هذه الخريطة التي تعد نقلة كبيرة في تاريخ هيئة الأوقاف، وذلك بعد أن انتهت الهيئة من حصر أوقافها وتوثيقها وأصبح لديها قاعدة بيانات غير مسبوقة في تاريخ الهيئة تمكنها من وضع رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة للاستثمار الأمثل لأعيان الوقف.

ويعقب اللقاء لقاء أعضاء مجلس إدارة الهيئة وأعضاء لجنة الاستثمار بها للوقوف على رؤيتهم في ذلك .