أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور أمين محمود أمين حجازي، أستاذ الباطنة العامة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، نائبا لرئيس اللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بالقاهرة.

شغل الدكتور أمين حجازي، مواقع إدارية عديدة، منها تعيينه نائبا لمدير مستشفى سيد جلال للأقسام الداخلية وشؤون الجودة، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية في مجال أمراض الباطنة، وشارك بالعديد من البحوث الدولية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.