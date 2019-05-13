لقي طالب مصرعه بعد أن سقطت عليه "قرمة جبس" من عقار في أثناء سيره بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونقل إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بمصرع "حازم البدوي المتولي أحمد- 17 سنة" مقيم بعزبة الشناوي التابعة لقرية طناح مركز المنصورة، في أثناء سيره في الشارع بمنطقة "الزعفران" بمدينة المنصورة.

انتقلت مباحث القسم إلى ماكن الحادث وتبين أنه في أثناء سير الطالب في الشارع سقطت عليه جزء من "قرمة جبس" من أعلى عمارة رقم 17 بالزعفرانة التابعة لمركز المنصورة مما تسبب في وفاته.

وحرر المحضر رقم 1591 لسنة 2019 مركز المنصورة.