أكدت مصادر ملاحية بحرية أن حركة الملاحة البحرية تسير بشكل طبيعي في ميناء الفجيرة بالإمارات، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وتصاعد التوتر في الخليج حيث تعرضت عدة سفن لأعمال "تخريبية" بحسب ما أعلنت الرياض وأبوظبي، فيما عدل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبي، خطط جولته للتوجه إلى بروكسل وبحث الملف الإيراني مع المسؤولين الأوروبيين.

وكانت الإمارات قد أعلنت في بيان أنّ أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها، أمس، قبالة إيران، في شرق الفجيرة بدون تحديد المنفذين واصفة الحادث بأنه "خطير"، كما أعلنت السلطات بالسعودية عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية. ودعت الإمارات أيضا المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤولياته" لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".