أكد شهود عيان في كنيسة مار مرقس بالوحدة في شبرا الخيمة، أن الكاهن مقار سعد المجني عليه كان يجلس مع المتهم قبيل الواقعة بنحو ساعة، وأنهم تفاجؤوا بأنه أطلق الرصاص على الكاهن دون إبداء أي مقدمات.

وقتل القس مقار سعد على يد "فراش" بكنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، أطلق النار عليه لخلاف بينهما.

وقالت مصادر ذات صلة بملف التحقيقات، لـ"الوطن"، إن السلاح المستخدم في الجريمة غير مرخص، وإن المتهم أطلق منه 4 رصاصات على المجني عليه في غرفة الأخير بالكنيسة، مؤكدا أن الحادث بعيد عن الطائفية نظرًا لكون الاثنين مسيحيين.

وأكد إلقاء القبض على "الفرَّاش"، وبدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة في الحادث فور إخطارها بوقوعه.