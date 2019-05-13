كشفت مصادر كنسية، تفاصيل جديدة في حادث مقتل القس مقار سعد، كاهن كنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، وهي أن العامل "فراش" المتهم بالقتل، ويدعى "كمال"، أدخل السلاح غير المرخص الذي استخدم في عملية القتل، خلسة إلى الكنيسة، وكان يعد لجريمته، وأخفاه في أحد الحمامات بالكنيسة، أخرجه عقب جلسته مع الكاهن وفاجئ القتيل به.

وقالت المصادر، إن العامل وهو مسيحي الديانة، أطلق 4 رصاصات على الكاهن، وأن الأمر بعيد عن الحادث الطائفي نظرا لكون الإثنين مسيحيان، وألقي القبض عليه وتولت النيابة والأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.

وأشار المصدر، إلى أنه كانت بين القاتل والكاهن خلافات شخصية، وسبق جريمته بجلسة خاصة بينهم انتهت بجريمة القتل بسلاح غير مرخص، مشيرا إلى أنه لا يوجد أمن داخلي بالكنائس أو أسلحة، وإنما موظفيين إداريين، وتتولى وزارة الداخلية وحدها عملية التأمين، وفي المناسبات تساعد الكشافة الكنسية في تنظيم الاحتفالات بالداخل.

والقمص مقار سعد، كاهن كنيسة مارمرقس الرسول، هو من مواليد3/5/1956، تمت سيامته في الكهنوت على يد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

وقتل القس مقار سعد على يد "فراش" بكنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، أطلق النار عليه لخلاف بينهما.

وقالت مصادر ذات صلة بملف التحقيقات، لـ"الوطن"، إن السلاح المستخدم في الجريمة غير مرخص، وإن المتهم أطلق منه 4 رصاصات على المجني عليه في غرفة الأخير بالكنيسة، مؤكدا أن الحادث بعيد عن الطائفية نظرًا لكون الاثنين مسيحيين.

وأكد إلقاء القبض على "الفرَّاش"، وبدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة في الحادث فور إخطارها بوقوعه.