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تحصين 189 ألف حيوان ضد جدري الضأن والماشية في كفر الشيخ

تحصين 189 ألف حيوان ضد جدري الضأن والماشية في كفر الشيخ

غلق 15 مزرعة دواجن خالفت قرار حظر بيع الطيور الحية في الغربية

غلق 15 مزرعة دواجن خالفت قرار حظر بيع الطيور الحية في الغربية

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