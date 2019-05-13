أدانت الكويت بشدة، اليوم، الهجومين الإرهابيين الذين وقعا في باكستان وبوركينافاسو، إذ أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن خالص تعازيه وصادق مواساته على ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف أحد الفنادق في مدينة "جوادر" بإقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، راجيا للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف إحدى الكنائس في مدينة "دابلو" في مقاطعة سانماتنجا شمالي بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.