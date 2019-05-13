قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة 8 أشخاص نفذوا هجوما مسلحا على سيارة ترحيلات بمنطقة الشروق، أثناء قيامها بنقل بعض الأطفال المتهمين من المؤسسة العقابية إلى النيابة، بهدف تهريب أحد الأطفال المتهمين، لجلسة 23 سبتمبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار لطفي سالمان وعضوية المستشارين محمد قنديل وإيهاب حكيم وأمانة سر مجدي جبريل ومحمد الجمل.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين "سمير. ع. ا" 34 عام سائق، "أحمد. س. ع" 23 عاما، "عمرو. ش. ح"، "مصطفى. ع. ح"، "فاروق. ف. س"، وشهرته فاروق عبدالقادر، "جمال. ف. س" 32 عاما خفير، "حلمي. ف. أ"، وشهرته حلمي أبوعبدالمعطي، "أسامة. أ. ح" 20 عاما سائق، شرعوا وآخرين مجهولين وآخر متوفى "حسن. أ. ح"، في قتل المجني عليه "أيمن. ع. م" عمدا، وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق آلية" وتوجهوا لمكان تواجده وقاموا بإيقاف سيارته التي كان يستقلها وصوبوا نحوه الأسلحة فأحدثوا إصابته في قدمه.

كما شرعوا وآخرين مجهولين وآخر متوفى في قتل المجني عليهم "أشرف ع م"، "أشرف م ب"، "يحيى ز م"، "محمد ع ح"، "أحمد ح أ"، "يسري ع ع"، "صبري أ إ"، "محمد م إ"، "عبدالحميد ف ع"، "نزية م أ"، "محمد م أ" عمدا، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية" وتوجهوا لمكان تواجدهم وما أن ظفروا بهم حتى استوقفوا السيارة التي كانت تستقلهم وقاموا بإطلاق أعيرة نارية نحوهم .

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنه حال قيام المقدم " أيمن عبدالحليم محمد" بنقل المتهمين الأطفال من المؤسسة العقابية إلى النيابة، استوقفه المتهمين وأطلقوا عليه وعلى أفراد القوة المرافقة أعيرة نارية قاصدين قتلهم، لكن أحدثوا إصابته بالفخذ بقصد تمكين المتهمين حراسته من الهرب.

وتوصلت تحريات المباحث التي قام بها "أحمد عبدالرؤوف أحمد"، رائد شرطة وكيل فرقة شرق الجيزة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيام الشهود بنقل المتهمين الأطفال من المؤسسة العقابية إلى سراي النيابة استوقف المتهمين سيارة الترحيلات وأطلقوا النيران عليها وعلى أفراد القوة المرافقة قاصدين قتلهم محدثين إصابة المقدم "أيمن عبدالحليم محمد" بقصد تمكين المتهم "أسامة. أ. ه" وباقي المتهمين من الهرب.