أعلن قسم التنمية الدولية بجامعة Birmingham في لندن، تقديم منحة واحدة لدرجة الماجستير في التنمية الدولية "الحكومة وبناء الدولة"، للعام الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر 2019، على أن يكون آخر موعد للتقديم 19 مايو الجاري.

شروط التقديم

- درجة مرتبة الشرف من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من جامعة معتمدة.

- اللغة الإنجليزية جيدة.

بالنسبة لمن ليست لغتهم الإنجليزية هي اللغة الأولى، يجب تقديم دليل على تميزهم في اللغة الإنجليزية.

- يجب أن يصل المتقدمون إلى المستوى 6.5 على الأقل في اختبار IELTS أو 580/93 لـ TOEFL.

المنحة ممولة بالكامل وتشمل الآتي:

- الرسوم الدراسية كاملة تذاكر الطيران من وإلى المملكة المتحدة ورسوم الـvisa.

- الراتب الشهري 950 جنيه إسترليني لمدة 18 شهر.

- بدل وصول بقيمة 950 جنيهًا إسترلينيًا.

- سيتم تمويل الستة أشهر المتبقية للتدريب الداخلي مباشرة للمرشح الناجح.

كيفية التقديم

- يجب أن يجرى استلام الطلبات من خلال تطبيق التقديم الجامعي عبر الإنترنت، بحلول 19 مايو 2019، بالإضافة إلى الوثائق المعتادة التي يتعين تقديمها، ينبغي على المتقدمين أيضًا:

- تحميل بيان بـ 500 كلمة: يجب أن يوضح هذا البيان سبب كون المتقدم هو أفضل مرشح للمنحة.

- إرسال السيرة الذاتية.

- إرسال بريد إلكتروني إلى (d.l.beard@bham.ac.uk) للإبلاغ برغبتك في الحصول على المنحة، ويمكنك التقديم من هنــــــا.