قررت "نقابة الأطباء"، فتح باب التقدم لشراء سيارات بنظام التقسيط لعدد 150 سيارة، بتمويل يصل الي 200 ألف جنيه كحد أقصى من أي سيارة جديدة (غير مستعملة) يقوم الطبيب باختيارها، وبفائدة 8% سنوياً فقط ولمدة تقسيط تصل الي 55 شهرًا على الأكثر.

وأعلنت النقابة، عن بدء التقديم من الأربعاء 15 مايو،علي أن يتم قبول المتقدمين بأسبقية الحضور للنقابة.

وأوضحت أنه يتم سحب الملف من النقابة برسوم قدرها 200 جنيه، ويمنح الطبيب مهله لتجهيز الأوراق والمبالغ المطلوبة، حتي نهاية شهر مايو 2019 كحد أقصى، على أن يقوم الطبيب بدفع مقدم 20% على الأقل من قيمة السيارة التي يختارها.