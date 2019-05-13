بحضور 3 وزراء.. "هيا" تطلق مبادرة "معاً لدعم الفلاح الصغير"

أعلنت جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا" برئاسة المهندس محسن البلتاجي، مبادرة جديدة تحت عنوان "معا لدعم الفلاح الصغير " فى 10 محافظات.

وأطلقت الجمعية المبادرة خلال حفل سحورها السنوي علي شرف د. عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ود.مني محرز نائب وزير الزراعة، واللواء محمد الزمالوط محافظ الوادي الجديد، وعدد نواب البرلمان، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين. وتهدف مبادرة "معاً لدعم الفلاح الصغير" إلى النهوض بوعي المزارع الصغير فى الممارسات الجيدة للزراعة والاستخدام الآمن للمبيدات لإنتاج منتج زراعي آمن للاستهلاك المحلي والتصدير .

وقال البلتاجي إن المبادرة تغطي 10 محافظات بداية من الجيزة وحتي أسوان لتوعية صغار المزارعين من خلال تقديم الإرشاد الزراعي المتطور والمنتظم مجاناُ بالإضافة إلى رفع الوعي بالبرامج الحديثة للاستعمال الآمن للمبيدات ومعاملات ما بعد الحصاد فى 11 محصول بستاني .

من جانبه، أكد أبو ستيت، على أهمية مبادرة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا" من أجل زيادة الوعي للمزارعين وتنوع الإنتاج في 10 محافظات، مضيفاً أن برامج ومبادرات "هيا" تدعم دور الإرشاد بالإضافة إلى تعاونها الدائم مع الوزارة ومركز البحوث الزراعية وتابع:"نحرص على مشاركتها فى كافة المبادرات مثل مشروع مكافحة ذبابة الفاكهة من خلال معهد المبيدات ولجنة المبيدات بالوزارة وترشيد استخدام الكيماويات والمبيدات".

وقال الوزير إن هناك فرص كبيرة لمضاعفة الصادرات الزراعية خاصة فى ظل منظومة "تكويد" المزارع بجانب التعاون بين جمعية هيا والوزارة والحجر الزراعي فى زيادة قاعدة المصدرين لمختلف الصادرات الزراعية، مشيراً إلى أن الصادرات الزراعية تجاوزت الـ 5 ملايين طن لأول مرة وبلغت 5.2 مليون طن العام الماضي.

وأشادت د.غادة والي، بمبادرة جمعية هيا لدعم صغار المزارعين، مشيرة إلى أن الزراعة هي ثروة مصر الحقيقية والمستقبل. وقالت:" نفخر بوجود جمعية أهلية مثل"هيا" فى مصر تخدم القطاع الزراعي وتعمل لصالح الفلاح وصغار المزراعين وتضم أكبر المنتجين الزراعيين"، مؤكدة إلى أهمية مشروع شهادات الجودة والاعتماد لمختلف الصناعات فى تعزيز تنافسية المنتج المصري والنفاذ إلى مختلف الأسواق.وقال وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات الزراعية والحاصلات تشكل الجزء الأكبر من صادرات مصر، مؤكداً علي ضررة التوسع فى الاستثمار بالتصنيع الزراعي ورفع مستوي الجودة والتسوق للتصدير لمختلف دول العالم.

من جانبه، قال الزمالوط، إن محافظة الوادي الجديد من أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات بالبنية التحتية للمحافظة بلغت30 مليار جنيه.وأضاف أن المحافظة سلمت عقود تخصيص للمستثمرين فى المجال الزراعي بإجمالي 150 ألف فدان فى عام ونصف، مشيراً إلى توافر الأراضي لكافة الأنشطة وحوافز للمستثمرين وجميع الإجراءات والموافقات التعاملات تتم من خلال المحافظة فقط وبدون أي بيروقراطية بجانب توافر 3 رحلات طيران أيام السبت والثلاثاء والخميس وهو ما يعد حافز للاستثمار بالوادي الجديد.

وذكر أن إجمالي عدد النخيل بمحافظة الوادي الجديد بلغ 2.2 مليون نخلة ويترواح إنتاجها من 120 إلى 150 ألف طن، مضيفاً أنه تم إنشاء مجلس استشاري للنخيل يهدف إلى تحديد أماكن محددة لزراعة النخيل للوصول إلى 5 ملايين نخلة بالوادي الجديد.

من جانبها، قالت إيمان كامل المدير التنفيذي لجمعية هيا، إن مبادرة الجمعية لدعم صغار المزارعين تتضمن توفير الخبراء والإرشاد لزراعات الموالح والرومان والنباتات الطبية والعطرية، بجانب تقديم الإرشاد لمختلف المزارع بالتعاون مع 25 جمعية بالعديد من المحافظات بداية من الجيزة وحتي أسوان. وأضافت:"تتضمن المبادرة 3 أهداف رئيسية منها تقديم برامج إرشادية خلال موسم الإنتاج وتقديم برامج مكافحة متكاملة وآمنة بالإضافة إلى تقديم برامج متطورة لمعاملات ما بعد الحصاد والتعبئة والتغليف.

وتستهدف برامج عمل المبادرة الحيازات الصغيرة والجمعيات الزراعية وتعتمد في أسلوبها لتوصيل الدعم الفني عن طريق المحاضرات والزيارات الحقلية للمزارعين من خلال نخبة متميزة من المهندسين المصريين وأصحاب الخبرات العلمية والتطبيقية والمؤهلين على أعلي مستوى محلي ودولي. ويستفيد من مبادرة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية 11محصول تتضمن الرمان والجوافة والفراولة والموالح والمانجو والبلح والنباتات الطبية والعطرية، بالإضافة الى محصول الفاصوليا والبصل والثوم والطماطم، وذلك في 10محافظات هي البحيرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والإسماعيلية بالإضافة إلى محافظات الصعيد فى كل من المنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان.

وقدمت الجمعية خدماتها فى اطار مبادرة معا لدعم الفلاح الصغير فى2141 مزرعة و25جمعية وفى محافظة البحيرة تم تقديم خدمات فى محصول الجوافة والفراولة والموالح وفى محافظة الجيزة فى محصول الفاصوليا وفى محافظة القليوبية فى محصول الموالح وكذلك محصول الفراولة وفى محافظة المنوفية فى محصول الفاصوليا وفى محافظة اسيوط فى محصول الرمان وفى المنيا محصول العنب ومحصول البلح والمانجو فى محافظة الاقصر بالاضافة الى محصول المانجو فى محافظة اسوان .

يذكر ان مبادرة معا لدعم الفلاح الصغير قد بدأت فى منتصف فبراير الماضي بقرار من مجلس ادارة الجمعية بالتعاون مع وزارة الزراعة واعضاء من مجلس النواب.

وتأسست جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا" عام 1996 وتضم اكثر من 700 عضو من المزارعين والمصدرين وموردي مدخلات الانتاج وتضم 48 مهندس زراعي متخصص فى المحاصيل البستانية ومعاملات ما بعد الحصاد واستطاعت بخطوات جادة وسريعة ان تصبح منارة للارشاد الزراعي وفقا للاشتراطات والمعاييرالدولية المطبقة فى الاسواق الدولية.