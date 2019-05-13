يقدم البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة، عددًا من العروض المسرحية المتنوعة، ما بين الكوميديا السياسية والاجتماعية والعروض الموسيقية، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال على مسارح الدولة المختلفة.

وتستعرض "الوطن"، أبرز العروض التي تقام اليوم على النحو التالي:

ترنيمة الفلاح الفصيح

يقام على المسرح العائم الصغير بالمنيل عرض "ترنيمة الفلاح الفصيح" الساعة 10 مساءً ما عدا الثلاثاء، وأسعار التذاكر 30 و50 و75 و100 جنيه.

العرض من بطولة هاني عبدالناصر، حنان الفيومي، وسام مصطفى، إسلام أسامة، مي صفوت، محمود عبدالمحسن، أحمد علاء الدين، إينا فاضل، رانيا علاء الدين، معاذ عسكر، مريم سليمان، رامي ماهر، محمد ثروت، مروة يسري، هيثم درويش، إيفا عادل، محمد حامد، هايدي بركات، صموئيل إسحق، الموسيقي و ألحان دكتور هاني عبد الناصر، ديكور وأزياء رامة فاروق، تأليف وأشعار محمد حمد، إخراج سعيد سليمان.

عرض الليلة الكبيرة

يقام العرض على ساحة الهناجر بالأوبرا الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30، 50، 75، 100 جنيه لمدة أسبوعين، ضمن فعاليات "هل هلالك" التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي.

ويقدم أيضًا على مسرح مركز طلعت حرب الثقافي ابتداءً من اليوم 8 رمضان الموافق 13 مايو ولمدة أسبوع بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية "الليلة الكبيرة " من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.