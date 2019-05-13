استعاد الذهب القيمة السعرية التي فقدها، بداية تعاملا اليوم، ليرتفع بقيمة 4 جنيهات ليباع عيار 24 بـ702 جنيه، مقابل 698 جنيها.

وسجل عيار 21 نحو 614 جنيها وعيار 18 سجل نحو 526 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بقيمة 4 آلاف و913 جنيها.