نفت مصادر مسؤولة بشركتي "أوبر" و"كريم" علمها بنية الحكومة فرض رسوم تقدر بنحو 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر التطبيق.

وقالت مصادر من الشركتين لـ"الوطن"، إن هناك تعاونا تاما وكاملا بين اللجنة المختصة بوضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالنقل التشاركي والشركات العاملة في القطاع، لكنها لم تتلق أية إخطارات بشأن رسوم جديدة.

وكانت أنباء ترددت تفيد بأن الحكومة تدرس فرض رسوم بقيمة 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمة النقل الذكي، مثل "أوبر وكريم.

يذكر أن فى نهاية مارس الماضى، شركة أوبر للنقل التشاركي، توصلت إلى اتفاق مع شركة كريم للاستحواذ عليها بمقابل يبلغ 3.1 مليار دولار.