المنيا: مصرع سيدتين في انقلاب سيارة.. ومزارع تدهسه ماكينة حرث

لقيت سيدتان مصرعيهما وأصيب موظف بعد انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق الجيش في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، كما لقي مزارع مصرعه حينما دهسته ماكينة حرث أثناء عملة بالأرض الزراعية.

كان اللواء مجدي عامر مدير الأمن قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوقوع حادث بطريق الجيش عند نفق سنور بقرية الشيخ فضل في مركز بني مزار.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة لفحص البلاغ، وتبين مصرع "أمينة. ع.ع" 73 عاما بالمعاش، مقيمة بأمبابة بالجيزة، و"صباح .ا. ع" 65 عاما، مقيمة بشبرا بالقاهرة، وأصيب ثالث يعمل موظف، وجميعهم من عائلة واحدة، وذلك بعد انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق الجيش، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تلقي العقيد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا بلاغا بمصرع "سعد .ع" 45 عاما، مقيم بقرية الجرايشة، حينما دهسته ماكينة الحرث أثناء تواجده بالأرض الزراعية في إحدي قري مركز المنيا، وجري نقل جثته لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة.