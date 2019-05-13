كشف المحامي سمير صبري، عن تفاصيل حبسه في مدينة ميونخ الألمانية، لمدة 62 يومًا، وذلك خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، حيث أوضح أنه كان في بداية المرحلة الجامعية، بالفرقة الأولى، كلية حقوق جامعة عين شمس، واستخرج جواز سفر من أجل الاغتراب للعمل ومساعدة نفسه.

وأضاف "صبري"، أنه كان يشتري تُحف من "خان الخليلي" ويبيعها في شوارع برلين، وفي أثناء سفرة من مطار "فرانكفورت" توقفت الطائرة ترانزيت في ميونخ، وعقب هبوط الطائرة في المدينة، جاء إليه عددًا من ضباط الأمن الألماني، وأبلغوه أنه مشتبه به في قتل إسرائيليين في ميونخ داخل الاستاد، وتم مثوله للتحقيق.

واستطرد: "أبلغوني أنهم يحققون مع كل عربي مقيم في ميونخ، لمعرفة علاقتهم بالتنظيمات الإرهابية"، مضيفا: "أول ما دخلت، كان معايا مترجم، قال لي هل أنت متورط في عملية ميونخ الإرهابية ومقتل إسرائليين؟، قولتلهم والله أنا معرفش حاجة أصلا عن الحادثة دي".

وواصل: "بقيت في الحبس الانفرادي لمدة 62 يوما حتى الانتهاء من التحقيق، وبعدها عُدت إلى مصر".