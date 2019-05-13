علق المحامي سمير صبري، على بلاغ مقدم ضده عام 2016 من قبل أحد المحامين، يتهمه فيه بالإساءة لمهنة المحاماة، موضحًا أن من لديه دليلا على أنه يُسيء للمهنة، عليه أن يقدمه في أسرع.

وقال "صبري"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"،: "كل دي بلاغات كيدية، الناس دي عندها حَوَل، لأن الجهة الرسمية لتقديم مثل تلك البلاغات، هي نقابة المحامين".

وأشار إلى أنه لا يشعر بضيق عندما يقال عنه "محامي الفضائح"، ولا يفرح عندما يقال عنه "محامي الفضيلة"،: "الحاجات دي لا تسعدني ولا تفرحني، مش بيهمني غير ربنا والوطن وأخلاقي وأخلاق المجتمع، الحاجات دي تهمني أوي".

وواصل حديثه: "أنا مش متعور عشان أخاف من حد، فاللي معاه دليل على إهانتي لمهنة المحاماة، يجبهولي، وأنا هصيغ له البلاغ ضدي".