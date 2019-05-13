قال المحامي سمير صبري، إن: "80% من المحامين الذين يقابلونه في المحاكم لا يُصافحونه"، مضيفًا: "أنا مش بتضايق إطلاقا من كده، لا هيزودني لما يسلم عليا، ولا هينقصني لما يرفض حد يسلم عليا".

وأضاف "صبري"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن والده أصر على دخوله "قسم علمي" في الثانوية العامة، وكان جيله معروف أنه لا جدال ولا نقاش ولا اختيار للابن في أي شيء، ووافق على رغبة والده، ولكنه رسب في أول عامين متتاليين.

واستطرد: "سقطت وانفصلت من المدرسة الحسينية الثانوية، ورغم إن أبويا كان مدير بنك، بس كان بيخلينا نعتمد على نفسنا، إحنا 9 أبناء، ووالدي ووالدتي والشغالة، يبقى 12 واحد في البيت، والدي قالي مقدرش أصرف على عيل من عيالي 3 سنوات على سنة واحدة".

وأوضح أنه التحق بعد ذلك بمدرسة راغب مرجان، وكانت نتيجة الثانوية العامة في هذه المدرسة: "لم ينجح أحد سوى الطالب سمير صبري"، حيث حصل على 56% في الثانوية العامة.

واستطرد: "وفي أول يوم في الجامعة، وجدت إعلانا عن تأجير كافيتريا كلية الحقوق، فتقدمت إليها وأخذتها، وكنت أبيع سندوتشات وشاي داخل الجامعة، وفي نهاية المرحلة الجامعية، كانت لدي 6 كافيتيريات في جامعة عين شمس".