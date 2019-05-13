وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، أسرة الفلسطيني زكي مبارك، الذي قُتل في ظروف غامضة داخل السجون التركية، لاستقبال جثمانه، استعدادا لنقله إلى قطاع غزة.

وحضر ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة، إلى المطار لاستقبال الجثمان، المنتظر وصوله على متن رحلة مصر للطيران رقم 736 القادمة من إسطنبول.

وكان الفلسطينى زكي مبارك قد اختفى في الأراضى التركية، مطلع شهر أبريل الماضي، وبعد 17 يوما، أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله، وذلك فى 22 من نفس الشهر، ونشرت عبر وسائل الإعلام التابعة لأنقرة والدوحة أكاذيب حول شقيقه.

واتهم زكريا مبارك، شقيق الفلسطينى الذى قتل داخل سجون تركيا في ظروف غامضة، النظام التركى، باختطاف شقيقه، فى الثالث من أبريل الماضى.

وقال إن: "الشهيد زكى مبارك انخدع فى تركيا التى تروج أنها حاضنة للشعب الفلسطينى واحترام حقوق الآخرين"، موضحا أن شقيقه توجه إلى أنقرة للاستثمار والتجارة، وليس كما تروج السلطات التركية.