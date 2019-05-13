أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد بلبولة، رئيسًا لقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

والتحق الدكتور أحمد بلبولة، بكلية دار العلوم وعمل بها معيدا بقسم الدراسات الأدبية عام 1998، وتدرج بالمناصب حتى شغل منصب أستاذ بقسم الدراسات الأدبية، كما عمل أستاذا بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بكوريا الجنوبية عام من عام 2009 حتى 2013.

ودرّس بلبولة مناهج تاريخ الأدب العباسي والأندلسي، والشعر العربي الحديث، والأدب القصصي والمسرحي، وتميز على أقرانه من أعضاء هيئة التدريس باستخدامه الموسيقي والتحليلات الفنية داخل قاعات المحاضرات بشكل غير مسبوق في دار العلوم.

وجدير بالذكر أن الدكتور أحمد بلبولة شغل منصب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية دار العلوم في الفترة التي حصلت فيها الكلية على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية ضمان الجودة والاعتماد.