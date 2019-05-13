قال الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك، والإمساكية التى أعدها المعهد، أن أطول أيام شهر رمضان المبارك من حيث عدد ساعات الصيام سيكون آخر 3 أيام منه (السبت والأحد والإثنين 1، 2 و 3 يونيو).

وأوضح أن عدد ساعات الصيام ستبلغ فى آخر 3 أيام حوالى 16 ساعة صيام ودقيقتين.

وأوضح القاضي لـ"الوطن"، أن سبب زيادة أوقات الصيام عن المعدل الطبيعي، لتزامن أواخر الشهر الكريم مع بدء فصل الصيف، موضحا أن اليوم العادي سيكون أطول، تدريجيا، خاصة بعد موسم الاعتدال الربيعي الذي كان آخره في شهر مارس الماضي.

وكشف القاضي عن أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن شهر رمضان 29 يوما هذا العام، وأن عيد الفطر المبارك سيكون يوم 4 يونيو المقبل.