مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بينهم "حرس خاص بإحدى فيلات عائلة ثرية"، ومُحامٍ بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، تطورت إلى معركة بالأسلحة النارية، أصيب خلالها المحامي بطلق نارى في قدمه، تطورت إلى إصابته بـ"بتر" في الساق.

نقابة المحامين قدمت بدورها، بلاغات إلى مديرية أمن كفر الشيخ، لضبط المتهممين، مؤكدة أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات القضية، مشيرة الى إحالة أي محامٍ يثبت تورطه فى الاعتداء على زميلهم للتأديب.

وأصدرت نقابة المحامين الفرعية، بيانا رسميا، فى جلسة طارئة عقدتها، أول أمس، قررت فيه إحالة أي محام يثبت تورطه في الحضور مع المتهمين بالاعتداء على زميلهم المجني عليه، إلى التأديب، داعية جموع محامين المحافظة بالوقوف صفا واحدا إلى جانب زميلهم المصاب حتى يحصل على حقوقه.

وقال فراج سعفان، الأمين العام للنقابة، إنها في حالة انعقاد دائم بعد إصابة المحامي رضا الغالي، في مشاجرة بمسقط رأسه بقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، ما أدى إلى بتر ساقه، مضيفا أنها في حالة انعقاد مستمر حتى يجري تقديم المتهمين جميعا بمن فيهم المتسببين في الواقعة، إلى المحاكمة العادلة.

أوضح سعفان، فى تصريحات صحفية، أن مشاجرة نشبت فى قرية المحامي، بسبب اعتداء مجموعة من البلطجية تم الاستعانة بهم من خارج المحافظة، على المحامي وأشقائه، وتطور الأمر وأطلق البلطجية أعيرة نارية تجاههم، ما أدى إلى إصابة المحامي في ساقه بطلق ناري استدعى بترها.

وفور تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من الأهالى بالواقعة، كلف اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بفحص ملابسات الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي كامل، تحت إشراف العميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، قاده المقدم رامي عبدالصمد شرف الدين، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وشارك فيه الرائد علي سعد، معاون المباحث، وعدد من معاوني المباحث وضباط الشرطة، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، كما جرى ضبط 4 من الأهالي تبين اتهامهم بحرق دوار في إحدى "الفيلات"، عقب إصابة المحامي وأشقائه الاثنين.

وقال مصدر أمني، فًضل عدم ذكر أسمه، لـ"الوطن"، إن الواقعة بدأت حينما أراد المحامى وأشقاؤه الثلاثة حصاد محصول القمح الخاص بهم في أرض يقومون بزراعتها عن طريق المشاركة مع أحد الأثرياء، بقرية الحمراء، حينها اعترضت قوات الحراسة الخاصة بـ"فيلا " الشخص الثري، كطرف ثاني، على حصاد القمح، ونشبت مشاجرة طرفاها المحامى وأشقاؤه من جهة، والحرس المُكلف بتأمين الفيلا من جهة أخرى، قام على إثرها أحد الحراس بإطلاق أعيرة نارية، وفي اليوم التالى جاء باثنين من محافظة الإسكندرية، ونشبت مشاجرة أخرى قام الحرس ومن إستعانوا بهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المحامى وأشقائه، ما أدى لإصابتهم جميعا بإصابات مختلفة، وعلى إثرها بُترت ساق المحامي، ونُقل أشقاؤه إلى المستشفى.

وأضاف المصدر، أنه عقب الاعتداء على المحامي وأشقائه، خرج عدد من أهالي القرية، وأشعلوا النيران في دوار تابع للفيلا، اعتراضا على ماحدث، وضبطت الشرطة 4 من الأهالي بجانب 3 من المتهمين بإطلاق النار، كما جرى ضبط السلاح المُستخدم فى الواقعة، وحُرر المحضر رقم 5602 إداري مركز كفر الشيخ، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إثبات تحريات المباحث صحة الواقعة.