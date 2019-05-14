تحدث الفنان هادي الجيار عن بدايته في التمثيل قائلا: كنت لا أزال طالبا فى المعهد العالى للفنون المسرحية، عندما رشحنى المخرج الكبير محمد فاضل للمشاركة فى مسلسل القاهرة والناس، الذى عرض فى شهر رمضان، وارتبط به الجمهور، وصار علامة من علامات الدراما التليفزيونية فى مرحلة البدايات.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن": أتذكر كل شيء عن العمل وكواليسه، وكأنه كان أمس، وأذكر أن أجري وقتها كان 8 جنيهات عن الحلقة، وارتفع لاحقاً ليصبح 12 جنيها، وكان هذا رقما ضخماً بمقاييس العصر، حيث كان الموظف المتخرج من الجامعة حديثا يحصل على 23 جنيها كراتب شهرى.

وأضاف الجيار: أهم محطاتى الرمضانية كانت مسلسل المال والبنون، الذى كتبه محمد جلال عبد القوي بحرفية شديدة، وأخرجه مجدي أبوعميرة بشكل مبهر، وكان فريق التمثيل قويا جدا، "عبد الله غيث ويوسف شعبان وأحمد عبد العزيز وإبراهيم يسري وفادية عبد الغني" وغيرهم من العمالقة.

وأشار إلى هناك أعمال أخرى قريبة إلى قلبه، وارتبط بها، كما الجمهور، وربما أكثر، منها "الضوء الشارد" و"سوق العصر"، وكلاهما ما زالا قادرين على جذب الجمهور عند إعادة عرضهما، حيث يحققان نسب مشاهدة عالية.