قال الفنان هادي الجيار، إن ورش الكتابة، من أسباب تراجع مستوى النصوص، فرأيي الخاص إن العمل الفني، عمل خاص جدا، ولا أتخيل أن يشترك في كتابته أكثر من شخص، كل واحد منهم له فكره الخاص وأسلوبه.

واضاف، في تصريح لـ"الوطن": أؤمن من وجهة نظري أيضا أن الكتابة مثل التمثيل، هل يصح أن يشاركني في دورى ممثل آخر، أقدم أنا بعض المشاهد، ويقدم هو الجزء الآخر؟، لا أتخيل كيف يكتب أكثر من مؤلف سيناريو واحد؟، هل أحدهم يكتب "الأكشن"، والآخر يكتب "الرومانسي"؟، العمل الدرامي مثل البصمة، كل مؤلف يكون له مفرداته وجُمَلِهِ الخاصة.