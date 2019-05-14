حوار| هاني شنودة يكشف لـ"الوطن" سر غيابه عن إعلان عمرو دياب الجديد

تساؤل دار في أذهان الكثيرين بعد متابعتهم إعلان ذكريات الفنان عمرو دياب، الذى طرحته إحدى شركات الاتصالات بعنوان "جمع حبايبك"، عن سر اختفاء أهم شخص في تاريخ "دياب" الفني، وهو مكتشفه الموسيقار الكبير هاني شنودة.

على الرغم من أن الإعلان جمع عددا من أصدقاء عمرو القدامى في بورسعيد وعددا من أقاربه بمحافظة الشرقية.. عن سبب هذا الغياب تحدث شنودة لـ"الوطن"، وفتح ذكرياته مع بدايات "الهضبة"، وتفاصيل تعاونهم في ألبومه الغنائي الأول "يا طريق" وكيف اكتشف داخل الفتى البورسعيدي هذا النجم الذي تربع على عرش الأغنية العربية، وإلى نص الحوار...

* لماذا لم تظهر في إعلان ذكريات عمرو دياب الجديد "جمع حبايبك"؟

- السؤال لا يُسأل لي، أنا أحب عمرو دياب، وأعلم أنه يحبني أيضا، ربما كانت الشركة تريد شخصيات معينة لكي تظهر في الإعلان.

* هل تعمَّد عمرو دياب تجاهل مكتشفه؟

- إطلاقا، أنا أعلم أنني في قلب عمرو دياب، وربما عمرو لم يحب أن يتعبني ويحملني مشقة التصوير، بخاصة وأنني رجل مسن ولا أتحمل الإجهاد كثيرا.

* متى كانت آخر مرة تحدثت فيها مع عمرو دياب؟

- منذ أشهر التقينا في حفل زفاف محمد نجل المنتج محسن جابر، وكنت معه على الاستديج الخاص بالحفل.

* كيف كانت المقابلة الأولى بينك وبين "دياب"؟

- كانت "فرقة المصريين" تُحيي حفلا في بورسعيد، وبعد أن انتهينا توجهنا للفندق، سمعت رنة لجرس باب حجرتي، فتحت فوجدت شابا أمامي يعرفنى بنفسه طالبا الجلوس معي، ومبديا رغبته فى أن يكون مطربا، طلبت منه أن يردد بعض الأغنيات، واكتشفت أن أذنيه موسيقيتان جدا، وصوته عذب، وكذلك ملامحه جذابة تناسب موضة "الفيديو كليب".

* ما أول نصيحة وجهتها لـ"دياب"؟

- وجهت له النصيحة أن لديه مشكلتين فقط، الأولى اللهجة البورسعيدى، والثانية وجوده الدائم فى بورسعيد وعدم نزوله القاهرة التى تعتبر عاصمة الفن، فاستمع إلىّ وشكرنى، ثم عاد إلى منزله، وفى الصباح كانت الفرقة الموسيقية "المصريين" تستعد لمغادرة بورسعيد إلى القاهرة، فوجدت عمرو دياب بيننا، وجاء لي قائلا: "أنا هاجى معاكم القاهرة"، فأجبته بروح الأب "وكيف ستقيم هناك؟ وهل أنت مستعد للإقامة فى القاهرة؟" فأجابنى "أنا هتصرف".. وبالفعل سافر عمرو إلى القاهرة معنا، وتوسطت لدخوله معهد الموسيقى العربية، وأثناء دراسة عمرو بالمعهد، كان يواظب على لعب كرة القدم، وعندما أردت الاطمئنان على عدم تأثير كرة القدم على دراسته أجابني: "أنا بعمل عمرو دياب"، فقد كان حريصا على بنيته الجسمانية كما كان كان حريصا على فنه.

* هل كان تدريبه على الغناء سهلا؟

- احتاج تدريبه فترة طويلة، نظرا للهجته البورسعيدية، فكنت أشغل له القرآن ليل نهار، إضافة إلى الاستعانة بعدد من المقرئين لكي يساعدونه على التلخص من هذه اللهجة.

* حدثنا عن تعاونكما معا في ألبومه الأول "يا طريق"؟

- تعاونت مع عمرو دياب في الألبوم الأول عام 1983، سجَّلنا أغنية "يا طريق يا طريق" ولم يكن وقتها معتمدا، فاتصلت برئيس نقابة المهن الموسيقية وقتها أحمد فؤاد حسن لأخبره بأن عمرو دياب سيغني "يا طريق" لكنه غير معتمد، فتساءل أحمد "إزاى؟" وأبدى تعجبه من الأمر، فقلت له: "قبل أن يدخل المطرب النقابة الأفضل أن نجربه أولا، فإذا أبلى بلاء حسنا ينضم إلى نقابة المهن الموسيقية"، فاقتنع أحمد فؤاد حسن بكلامي، وساعدني في ذلك، ورصد أداء عمرو، حيث كانت خبرة أحمد فؤاد حسن كبيرة على "الميكسر"، وبعد أن انتهينا من "يا طريق" قدمت لعمرو ألحان "نور يا ليل القناديل" و"الزمن" التى تصلح لفرانك سيناترا، ثم أغنية في "حضن الجبل" ووزعت بقية أغنيات الألبوم الأول لعمرو دياب، فهو قد دخل من الطريق الصعب في الغناء، حيث قدم أغنيات صعبة فى بداياته مثل "نور يا ليل القناديل" والدخول من الصعب إلى السهل أفضل من العكس.

* هل توقف التعامل بينك وبين عمرو بعد الألبوم الأول؟

- أذكر أنني لحنت مقدمة مسلسل من بطولة أمينة رزق، غناه الفنان محمد منير، وكانت أغنية بعنوان "أمي الحبيبة أمي الحنون" وحققت نجاحا كبيرا في الدول العربية، أعجب بها عمرو دياب جدا، وأراد أن يغنيها بصوته أيضا، وقدمها بنفس اللحن والكلمات والأوركتسرا والتوزيع، ورغم أن لمنير جمهوره ولعمرو دياب جمهوره، فإنك حين تسمع الأغنية من منير أو من عمرو لا تعرف أيهما أجمل، فالمقارنة صعبة جدا، وكلاهما غنى "أمي الحبيبة" بشكل مميز يصعب مقارنة أي منهما بالآخر.

* ماذا عن الجوانب الإنسانية في عمرو دياب؟

- عمرو معدنه نظيف، لا يرد على الإساءة إليه إلا بأغنية ناجحة، أذكر له تصريحات يذكر فيها اسمي ووقوفي معه في بداياته، وقد أثر في ذلك جدا، حتى أنني قلت بيني وبين نفسي أخطأ المثل القائل "اتقِ شر من أحسنت إليه"، لكن ينبغي أن يكون المثل "انتقِ من تحسن إليه".

* ما سبب بقاء عمرو دياب على القمة؟

- دعني أقول إن أي مطرب أو فنان يمر بمطبات دائما، ولا يكون رقم واحد على طول الخط، إلا أن عمرو دياب استطاع أن يحافظ على مكانته لسنوات عديدة لعدة أسباب، أولها أن عمرو يقوم بالعمل على 20 أغنية مثلا، ويطرح منهم 10 أغنيات، وهنا الاختيار لا يكون سهلا، فيختار الأفضل، ويقوم بعمل "FOCUS GROUP"، فيأخذ برأى من حوله فى اللحن والتوزيع لينتهي به الأمر إلى اختيار الأحسن، إضافة إلى أنه كان لديه مدير أعمال يدير شركة كبيرة جدا، وعلى وعي بالسوق، ومع الوقت أصبح أفضل الملحنين والمؤلفين يتمنون العمل مع عمرو دياب، فأصبح عمرو قادرا على اختيار أجمل الكلمات وأجمل الألحان، فضلا على ذلك فهو يمنح فرصا للشباب للعمل معه في ألبوماته، ليصير عمرو مواكبا في أغانيه لما يتطلبه العصر، ولديه إحساس بما سيعجب الشعب المصري والعربي، وهو يطرق أيضا باب العالمية، وأتمنى أن يقوم بعمل أغنية بها كوبليه إنجليزي "هتضرب جدا"، وستكتسح.