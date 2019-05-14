"كرهته ومش عايزاه".. بهذه الكلمات بدأت "م.ن" في العقد الرابع من عمرها والمتهمة بقتل زوجها 45 سنة، بوضع حبوب "الترامادول" في العصير بمنطقة الظاهر اعترافاتها أمام النيابة العامة.

وأضافت أنها تزوجت المجني عليه قبل 18 عاما وأنجبت منه فتاه عمرها الآن 16 عامًا، وكان وقتها يعمل في السعودية، ووعدها بترك العمل في الخارج والاستقرار في مصر، لكن كل مره كان يقول لها بأنها آخر مرة، حسب قولها في تحقيقات النيابة.

وأشارت المتهمة إلى أن وجودها وحدها في مصر وهو في السعودية جعلتها تتعرض لبعض المعاكسات من قبل رجال بالمنطقة يعرفون أنها "عايشه لوحدها"، وتابعت المتهمة أنها صدتهم كثيرا ولم تستجيب لكلام ومعاكسات هؤلاء، حتى قبل عامين تعرفت على شاب يصغرها بـ10 سنوات ووقعت في غرامة، وتطورت العلاقة حتى أصبحت علاقة جنسية، وكان دائم التردد عليها في مسكنها في غياب ابنتها، ومع اقتراب نزول الزوج من السعودية لقضاء شهر رمضان، اقترح عليها العشيق أن تتخلص من الزوج ليخلو لهما الجو وحتى لا يعكر عليهما صفوهما.

وأوضحت المتهمة أنها جلست مع العشيق تفكر في كيفية الخلاص منه، واتفقا على وضع منشط "الترامادول" في العصير وطعام الإفطار، وذلك لأنه يعاني من مرض القلب والضغط، وفي يوم الواقعة اشترى العشيق للمتهمة شريط "ترامادول"، وقامت هي بطحنه ووضعه للزوج في العصير وطعام الإفطار، وفور شرب الزوج العصير وتناوله الطعام، أصيب بترجيع ثم غيبوبة وقامت بنقله إلى المستشفي ، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتركت الجثة وهربت، إلى أن قامت مباحث القاهرة صباح الإثنين من ضبطها وعرضها على النيابة العامة.