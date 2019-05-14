بومبيو: إيران أكبر مزعزع للاستقرار في المنطقة.. ونهدف إلى تغيير سلوكها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران هي أكبر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وهدفنا هو إصلاح هذا الوضع، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل.

وأضاف: "زادت عمليات إيران الإرهابية واختباراتهم للصواريخ الباليستية وتنامت سلوكياتهم الخبيثة بشكل كبير عبر استخدام كيانات متعددة بدءا بالحوثيين وانتهاءً بحزب الله".

وتابع: "كل ما قامت به إيران حدث خلال وجودنا ضمن الاتفاق النووي والرئيس ترامب مصمم على جعل إيران تُغير هذا السلوك"، مؤكدًا: "التقييم الأمريكي بشأن إيران ليس قاطعا بعد، وهدفنا ليس الحرب بل تغيير سلوك القيادة الإيرانية".