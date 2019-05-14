"قمر هادي" في الحلقة الثامنة.. عصام يضرب هادي وسلمى تفزع لمرض فيروز

في الحلقة الثامنة من مسلسل قمر هادي يتعرف "هادي" الذي يؤدي دوره هاني سلامة على هنا عبد الجليل، والتي تعرفه على والدها عبد الجليل عبد الحق وحين سأله عن وجهة سفره يقول "مين قالك إني مسافر" فيخبره أن هكذا عرفته هنا التي تقول إنه خمنت لأنهم يسكون منذ فترة لكنها لم تلاحظه إلا خلال اليومين اللي فاتوا، وفي الحوار يتضح أن والدها مدرس فلسفة وتجول في دول الخليج.

ويظهر "القرش" الذي يتابع أخبار هادي ويعرف أنه تعرف على الساكن الجديد وابنته اللذين لم يكونا تعرفا بعد، ويتذكر هادي كلام عبد الجليل أن الإنسان سر كبير ودور على سرك جوا روحك بدل ما تدور عليه براك.

ويذهب لعارف الذي يسأله عما إذا كان يخبر عنه أمر وعند حضور رجاء يلمح له عن سطوحي الرجل الذي عرف اسمه من خلال الإمام الذي صلى في جنازة ابنته، ويقول إنه لازم ياخد باله.

ويستمع هادي إلى التسجيلات في الهارد والتي يسمع فيها صوت زوجة أخيه وهي تتحدث مع رجل في الهاتف وتخبره أنها لم تستطع محادثة لأن عصام كان بجوارها ويذهب هادي إلى منزل أخيه عصام ليأخذ المايك ويراه عصام وهو يأخذ المايك من فوق النجفة ليطلب منه أن يسمع ما يتم تسجيه ويرفض فيصفعه على وجهه وتدخل بعدها نورهان التي تؤدي دور زوجة عصام، فيقول عصام "إيه اللي جابك لكن حضورها يجعل هادي يمضي دون أن يسمع عصام التسجيلات"، ويقول له "أنا هخليك تدفع تمن القلم اللي نزل على وشي دا طول عمرك".

وتظهر سلمى التي تؤدي دورها داليا مصطفى وهي تتحدث إلى مريم التي تؤدي دورها يسرى اللوزي لتسأل عن هادي، لكنها تكتشف أن مريم مريضة ومريم تقول لها "ترددت أقوله" وتذهب سلمى إلى مريم، ويصل هاني سلامة للاطمئنان على ابنته التي تعاني من دور برد تسبب في رفع درجة حراراتها.

وخلال الأحداث يتضح أنه بدأ في العمل في تجارة المخدرات "حبوب مخدرة" ويسأل الطبيب عن المواد الفعالة وحين يعرف أن أخاه عارف جرب "حباية" فيعنه ويخبره أن إذا تعاطى أي مخدر مرة أخرى سيضربه، ويبدأ في التفكير في تصدير المخدرات لهولندا.

ويصعد هادي ليطمئن على ابنته التي يسمعها وهي تقول في التخاريف "مش هقول لبابي"، وبعدها يظهر مروان أبو المكارم ويتصل به "القرش" الذي يطلب لقاءه فيقول له هتجيلي ولا أبعت اللي يجيبك فيذهب له مروان، وينتهي المسلسل بهاني سلامة وهو يستمع للتسجيلات من منزل أخيه ويسمع زوجته وهي تكلم "حبيبها".