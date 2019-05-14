"جدو" السائق المثالي: "بقدم خدمة محترمة لركاب الميكروباص"

"اتفضل يا فندم، حضرتك وصلت للمكان اللي قولت عليه".. أسلوب راق وصوت هاديء تخرج به هذه الجمل من محمد أحمد الشهير بجدو، السائق على خط "فيصل - التحرير"، والذي يعتبره أقرانه السائق المثالي في الموقف.

ويقول جدو، البالغ 28 عاما، إنه كان يعمل في إحدى شركات السياحة وبعض شركات القطاع الخاص، بعدما أنهى دراسته في المعهد التجاري منذ عدة سنوات، حتى اضطر لشراء سيارة أجرة يكسب رزقه منها منذ عام تقريبا.

ويضيف جدو لـ"الوطن": "أقدم خدمة للمواطن ومن واجبي أن يكون التعامل مع أي راكب في السيارة بطريقة محترمة وأسلوب راقي، فأنا ملتزم بخط السير للتحرير، وحال وجود راكب واحد فقط معي أمضي معه في الطريق ولا أتذكر عدم استكمال الرحلة حتى التحرير تحت أي ظرف من الظروف سواء كان بسبب الزحام أو الطقس السيء في الشتاء، ولا أقوم بتزويد الأجرة فأنا أعامل الله في عملي، ولم أقل لأي راكب في يوم من الأيام (مش معايا فكة)".

ويتابع: "عندما يبلغني أي راكب بعدم توفر الأجرة معه أو أنه لا يمتلك سوى مبلغ معين، أوصله للمكان الذي يريده فجميعنا نعيش في نفس الظروف ويجب ان تحترم مشاعر أي شخص، فمن الممكن أن اتعرض لهذا في يوم من الأيام".

ويختتم جدو حديثه لـ"الوطن": "عندما يراني السائقين في الموقف يصافحوني بكل احترام، وضباط المرور يعرفونني جيدا وفي إحدى المرات وجدت ضابط يبحث عني، وحينما قابلته أثنى على معاملتي مع الركاب والسائقين، وأحمد الله على حب الناس وأنا أعامل الله في عملي، حتى يبارك لي".