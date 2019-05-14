شنت إدارة تموين برج العرب غرب الإسكندرية، برئاسة سمير عبدالنبي مدير الإدارة، الاثنين، عدة حملات تموينية على الأسواق، لحماية المستهلك من السلع الغذائية المغشوشة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم تحريز كميات 5 أطنان فول و بهارات بأنواعها.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية "أرز ودقيق" دون ترخيص، وتحفظ على كمية 16 طنا و 250 كجم.

وحرر محضر ذبح دواجن خارج المجازر، و 11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و خمسة محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات على المخابز.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتحريز المضبوطات للعرض على وكيل النائب العام.