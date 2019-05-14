شهدت القاهرة الكبرى في الـ48 ساعة الماضية، ثلاث جرائم قتل بشعة نفذت في نهار رمضان وأسفرت الحوادث عن مقتل أم على يد نجلها، وزوج فارق الحياة على يد زوجته، وقتل حارس كنيسة لقس.

يطعن أمه في الشارع أمام المارة بنهار رمضان

تحت تأثير المخدرات والخلافات، سولت له نفسه قتل أمه التي حملته في أحشائها تسعة أشهر.. لفظت أنفاسها وهي تستغيث من طعنات الابن الغادر الذي لم تأخذه بها رأفة أو رحمة، لتسيل دمائها على طرقات أحد الشوارع، وسط ذهول المارة وكل من شاهد الواقعة، وازداد ذهولهم عندما فجعوا بأن القاتل هو الابن والقتيلة هي الأم.

صباح الأمس الاثنين في نهار رمضان بشارع الكوم الأخضر، بمنطقة الهرم، سدد ابن عدة طعنات لأمه في أجزاء مختلفة من جسدها مما تسبب في مصرعها، ورصدت الجريمة مقطع "فيديو" مأخوذ من إحدى كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث، لشاب ووالدته يسيران في أحد الشوارع، قبل أن تنشب بينهما مشادة كلامية سرعان ما تتحول إلى شجار يقوم على إثره الشاب بتسديد عدة طعنات لوالدته في وسط الشارع لتنهي حياتها، فيما تجمع عدد من المارة، وتمكنوا من الإمساك بالشاب عقب ارتكابه لجريمته البشعة.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة التي جرت بمعرفة ضباط قطاع مباحث غرب الجيزة والهرم، أن الجثة التي عثر عليها لسيدة مصابة بطعنات في الصدر والرقبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها.

وعقب الانتهاء من مناظرة الجثة، ناقش ضباط المباحث، عددا من الجيران وأسرة المجني عليها الذين قرروا وجود خلافات بين الأم ونجلها، وأن مشاجرة نشبت بينهما انتهت بجريمة القتل، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وناظرت جثة المجني عليها، وقررت تشريحها لبيان أسباب الوفاة، وتحفظت على الكاميرات التي أظهرت الجريمة، وسجلتها منذ الشجار الذي وقع بين الاثنين حتى وقعت جريمة القتل، وأمرت النيابة بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

حارس كنيسة يطلق النار على قس ويسلم نفسه للشرطة

لقي كاهن مقتله على يد حارس بإحدى الكنائس في شبرا الخيمة، وذكرت مصادر، لـ" الوطن"، إن حادث مقتل أحد القساوسة على يد فرد أمن داخلي يتبع الديانة المسيحية، وقع قبل عدة ساعات، حيث أطلق المتهم الذي يعمل "فرد أمن داخلي" النار على القس المجني عليه بشكل مباشر، ما أدى لوفاته في الحال داخل غرفة المجني عليه بالكنيسة. وأضافت المصادر، أن المتهم هرب من الكنيسة بعد ارتكاب الحادث ثم سلَّم نفسه للشرطة بعد ذلك.

وقالت مصادر مسؤولة لـ"الوطن"، إن المتهم بقتل كاهن كنيسة مارمرقس في شبرا الخيمة، أطلق على المجني عليه 3 رصاصات من سلاحه المستخدم في ارتكاب الجريمة، أصابته منها واحدة فقط، دخلت من عينه وخرجت من رأسه.

تقتل زوجها بوضع "الترامادول" في وجبة الإفطار

قتلت زوجة في العقد الرابع من عمرها زوجها البالغ من العمر 45 عاما، بوضع حبوب "الترامادول" في العصير بمنطقة الظاهر، وقالت المتهمة في اعترافاتها أمام النيابة العامة، إنها تزوجت المجني عليه قبل 18 عاما وأنجبت منه فتاة عمرها الآن 16 عامًا، وكان زوجها في ذلك الوقت يعمل في السعودية، ووعدها بترك العمل في الخارج والاستقرار في مصر، لكن كل مرة كان يقول لها بأنها آخر مرة، على حد قولها.

وأشارت المتهمة إلى أن وجودها بمفردها في مصر وهو في السعودية جعلها تتعرض لبعض المعاكسات من قبل رجال بالمنطقة يعرفون أنها "عايشة لوحدها"، وتابعت المتهمة أنها صدتهم كثيرا ولم تستجب لكلام ومعاكسات هؤلاء، وقبل عامين تعرفت على شاب يصغرها بـ10 سنوات ووقعت في غرامه، وتطورت العلاقة حتى أصبحت علاقة جنسية، وكان دائم التردد عليها في مسكنها في غياب ابنتها، ومع اقتراب نزول الزوج من السعودية لقضاء شهر رمضان، اقترح عليها العشيق أن تتخلص من الزوج ليخلو لهما الجو وحتى لا يعكر عليهما صفوهما.

وأضافت المتهمة أنها جلست مع العشيق تفكر في كيفية الخلاص منه، واتفقا على وضع منشط "الترامادول" في العصير وطعام الإفطار، وذلك لأنه يعاني من مرض القلب والضغط، وفي يوم الواقعة اشترى العشيق للمتهمة شريط "ترامادول"، وقامت هي بطحنه ووضعه للزوج في العصير وطعام الإفطار، وفور شرب الزوج العصير وتناوله الطعام، أصيب بحالة قيء ثم غيبوبة فنقلته إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتركت الجثة وهربت، إلى أن ضبطتها مباحث القاهرة صباح الاثنين وعرضتها على النيابة العامة.