جدد قاضي المعارضات حبس عامل لاتهامه بقتل شقيقة زوجته، بمنطقة أوسيم لمدة 15 يوما.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أنّ المتهم كان يعاتب ابنته بسبب خلافات أسرية، وتدخلت المجني عليها لفض التشاجر، وأصيبت بطعنة نافذة أودت بحياتها في الحال.

وكان مركز شرطة أوسيم تلقى بلاغا من مستشفى معهد ناصر، بوصول "منال هـ. ع" (30 عاما) ربة منزل، مصابة بجرح نافذ في البطن أسفل الثدي من الجهة اليسرى، وتوفيت حال إسعافها و"شروق أ. ع" (20 عاما) طالبة، مصابة بجرح طعني في البطن (ابنة شقيقة الأولى)، إثر مشادة كلامية بين الثانية ووالدها "أشرف أ" بسبب معاتبته لها، تطورت لمشاجرة تدخلت خلالها الأولى لفضها، واعتدى المتهم عليهما بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته، ما أدى لوفاة الأولى وحدوث إصابة الثانية.

وبتقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، أمر بضبط المتهمين على وجه السرعة، فأمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة للتحقيق.