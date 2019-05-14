زار وفدان من موظفي مصر للطيران وشركة "بوينج"، جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات بالقاهرة، في إطار العمل التطوعي والخيري والمسؤولية المجتمعية التي تضعها مصر للطيران على قمة أولوياتها، وقدمتا الشركتان هدايا رمزية وصناديق رمضانية للسيدات وأطفالهن في الجمعية.

في هذا السياق، قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: "تعود علاقتنا مع شركة بوينج إلى عقود عديدة، ونحن سعداء بالتعاون معهم في هذا النشاط التطوعي الذي سيسهم في رسم البسمة على وجوه الكثير من السيدات بالنور والأمل وأسرهم خلال هذا الشهر الكريم".

ومن ناحيته، قال برنارد دَن، رئيس "بوينج" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في كلمته: "تملي علينا مسؤوليتنا أن نرد الجميل للمجتمع بأكبر قدر ممكن، وأن يبادر موظفونا في كل فرصة للمشاركة في العمل الخيري التطوعي، وتعد مصر سوقًا مهمًا لشركة بوينج ونحن ملتزمون بنجاحها على كافة المستويات، بدءً بمجتمعها".

يذكر أن مصر للطيران وبوينج مستمرتان في نشاطهما التطوعي خلال شهر رمضان للعام الثالث على التوالي، إذ زارتا على مدار العامين الماضيين قسم الأطفال بمستشفى قصر العيني واحتفلوا مع الأطفال المرضى بتوزيع الهدايا عليهم.