بالصور| "ضحايا أكل العيش في رمضان".. سيارة تدهس 3 عمال في البساتين

شهدت منطقة البساتين حادث تصادم مأساوي، أسفر عن مصرع 3 شباب، وأوضحت التحريات أنّ الضحايا دهسهم سائق سيارة نقل كبير المعروفة في الأسواق بـ"خلاط البامبو".

وذكرت التحريات أنّ الضحايا كانوا متجهين إلى عملهم صباحا على متن دراجة بخارية، وعقب سيرهم في الشارع قرب كوبري البساتين فوجئوا بقائد السيارة يدهسهم أسفل عجلاتها لعدة أمتار، وتمكن الأهالي من ضبط السائق، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت إخطارا من مأمور قسم البساتين، يفيد بمصرع 3 أشخاص على يد سائق سيارة نقل، وانتقل فريق من ضباط المباحث وتم العثور على 3 جثث لشباب لم يتجاوزوا العقد الثاني من العمر، مقيمين في منطقة البساتين ودار السلام.

وتابعت التحريات أنّ الضحايا أصدقاء ويجمعهم عمل، وفي أثناء توجههم صباح اليوم إلى مقر عملهم مستقلين دراجة بخارية، فوجئوا بقائد سيارة نقل تدهسهم اسفل عجلاتها لعدة أمتار، وتحرر المحضر اللازم، وتم ضبط السائق بمعرفة الأهالي وتسليمه إلى الشرطة، وتولت النيابة التحقيق.