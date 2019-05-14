تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن وجود حالة من الإهمال الجسيم بعدد من المساجد التاريخية والأثرية، بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال "فواد"، في طلب الإحاطة الذي قدمه اليوم، إنّ هناك العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من المواطنين، فيما يتعلق بوجود إهمال جسيم بعدد من المساجد الأثرية والتاريخية الكبرى في مصر.

وأضاف عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، أنّ من بين المساجد على سبيل المثال: "مسجد سيدنا الحسين، ومسجد السيدة زينب، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة عائشة، ومسجد السيد أحمد البدوي".

وأوضح أن تلك المساجد وغيرها الكثير من المساجد الكبرى، التي تعتبر العمود الفقري للتراث الإسلامي بمصر، تعاني من عدم وجود الاهتمام الكافي سواء من النواحي الجمالية، كنظافة المساجد ومرافقها، والاهتمام بالأضرحة والمقامات الكائنة في عدد منها، أو من النواحي الحضارية والأمنية.

وتابع عضومجلس النواب: "تنتشر على جوانب هذه المساجد، بل وداخلها ظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين، ما تسبب في حدوث العديد من الجرائم والمخالفات التي تسيء لهيبة وحضارة ذلك الصرح المقدس".

وأشار البرلماني إلى أن هذه المشكلات ظهرت جليا مع حلول شهر رمضان المعظم، ومع زيادة أعداد المصلين والزائرين من السياح والأجانب، الذين يرتادوا تلك المساجد كوجهة سياحية لهم، باعتبارها من الأثر الإسلامي العريق.

وطالب "فؤاد"، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب واتخاذ ما يلزم من اجراءات حياله، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية من أجل معالجة تلك المشكلات بشكل جذري في أقرب وقت ممكن.