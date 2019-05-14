فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم تجارة"، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى - الريال السعودى" من ذوى العاملين بالخارج، من أبناء مركز بلبيس بالشرقية بسعر أقل من السعر الرسمي، ثم القيام بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى ما يعادل خمسة ملايين جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.