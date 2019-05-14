أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وجاء في برقية وزير الداخلية للرئيس السيسي: "بكل معاني التقدير والاعتزاز يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان".

وتابع: "سيادة الرئيس، سيظل انتصار العاشر من رمضان محفوراً في ذاكرة مصر ووجدان المصريين، كملحمة فارقة ارتفع فيها نداء الله أكبر في هذا الشهر الفضيل، ليتوحد مع إرادة شعب عظيم أبى أن يحيا إلا عزيزا كريما، ويجسد عراقة وطن قدم منذ فجر التاريخ للإنسانية نموذجاً للحضارة والازدهار والدفاع عن قيم العدالة والاستقلال والنماء".

وخام: "حفظ الله مصر بقيادتكم الحكيمة واحةً للخير والأمان، وحفظكم الله لمصر قائداً وزعيماً صادقاً، في ترسيخ دعائم الغد المفعم بالآمال".