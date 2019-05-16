تمكنت مباحث الدقهلية، من ضبط 8 أشخاص بالمنصورة، في واقعة سرقة مبلغ مالي بالإكراه من صاحب شركة لتجارة الدخان، أثناء عودته من مدينة دكرنس.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا ببلاغ مالك شركة لصناعة وتجارة الدخان، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، يفيد بأنه أثناء عودته من مدينة دكرنس مستقلا سيارته "ملاكي" قيادة سائق وبرفقتهما صديق له بالطريق الزراعي بدائرة المركز اعترضهما بعض الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص وهددوهم ببندقية آلية وطبنجة ولدى مقاومته لهم تعدى عليه أحدهم بآلة حادة فأصابه واستولوا على السيارة وبداخلها مبلغ 400 ألف جنيه.

ووجه مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث، وبمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 8 أشخاص مقيمين بدائرة قسم ثان المنصورة.

عقب تقنين الإجراءات أُعدت أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة لذات العيار- فرد خرطوش- طبنجة صوت- سلاح أبيض "سكين"- 2 هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن سيارة المجني عليه ومبلغ 204 آلاف جنيه من المبلغ المستولى عليه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وسيارة أخرى ملاكي دقهلية، وقرروا أن المبلغ المستولى عليه 300 ألف جنيه فقط وإنفاقهم باقي المبلغ.

وبالفحص تبين علم أحدهم باعتياد المجني عليه التردد أسبوعيا على أحد التجار بمدينة دكرنس وبحوزته مبالغ مالية كبيرة وبقائه في ساعة متأخرة من الليل فاتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة وأمدهم بالمعلومات واتصل بهم عقب مغادرة المجني عليه فاستقلوا سيارة ميكروباص خاصة بأحدهم وقطعوا الطريق على المجني عليه وهددوه بأسلحة نارية وبيضاء وأحدثوا إصابته واستولوا على السيارة والمبلغ المالي.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.