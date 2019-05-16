أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توريد 135 ألف و523 طن قمح حتى صباح اليوم، إلى شون وصوامع المحافظة. وقال إن المساحة التي جرى حصادها حتى مساء أمس، بمدن ومراكز المحافظة بلغت 248 ألف و442 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة التي تقدر بـ355 ألف و659 فدانا.

وأوضح أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هي 33 شونة تشمل 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436 ألف و740 طنا، وهى كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.