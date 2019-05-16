أكدت الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، خلال استعراض مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019 - 2020، باجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن موازنة برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن بالعام المالي الجديد منها 18.5 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه عن موازنة العام الحالي 2018 - 2019.

وأوضحت أن مُخصصات الحماية الاجتماعية بلغت نحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إجمالي موازنة الوزارة تبلغ 19.6 مليار جنيه أي أن 97% من موازنة الوزارة تخصص لبرامج الحماية الاجتماعية.

وكشفت القباج، عن استبعاد 13 ألف أسرة متوفاة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بعد الربط الإلكتروني بين قطاعي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، مؤكدة أهمية الربط الإلكتروني بين الوزارات وبعضها.

وأوضحت نائب الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير الوحدات الاجتماعية والبالغ عددها 2600 وحدة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه جرى تطوير 620 وحدة حتى الآن، وأن الوزارة ستعمل على استكمال عملية التطوير لباقي الوحدات خلال العام المالي 2019 - 2020.

وأضافت "القباج" أن التحدى الأكبر الذى يواجه الوزارة هو الإعانات التى تذهب للجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن العوائد على الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات الأهلية ضعيفة وتتراوح بين 350 إلى 600 جنيه حد أقصى.

ومن جانبه اكد الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إن قطاع الحماية الإجتماعية يخوض تجرية غير مسبوقة وتحويل الدعم العيني لنقدي من خلال تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن 60% من قرض صندوق النقد الدولي يخصص للحماية اللجتماعية.