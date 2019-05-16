تسجيل الدخول
رمضان 2019
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
الوطن TV
رياضة
المزيد +
اقتصاد
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
بالصور| وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان ميدان السيدة زينب
رئيس "تضامن النواب": الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب
"البيئة" تنتهي من تطوير مصنعي بيلا وسيدي سالم في كفر الشيخ
محافظ البحيرة: تشغيل خط مياه "أبو حمص - الصخرة" بتكلفة 35 مليون جنيه
ضبط 783 كيلو جرام لحوم بمجزر دواجن غير مرخص بالشرقية
"لصوص في رمضان".. ضبط متهمين في قضايا نصب واحتيال خلال 24 ساعة
اختيارات الوطن
تعرف على 8 بنوك تبيع الدولار بأقل سعر
"الأرصاد": انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35
رغم التصعيد.. هل تعود أمريكا وإيران إلى طاولة التفاوض؟
الكلب «دنجل» شارك فى «بركة».. ومات قبل عرضه: نهاية حزينة
الطفل المسحراتى يجوب شوارع سيدى بشر والعصافرة: آه يا رجلى
صيامنا.. وبهجتنا..«الصنعة» حريمى.. والتجّار والشرِّيبة «رجالة»: إحنا ملوك «البوظة»
الأكثر قراءة
الحكومة عن تداول صورة لكسر الممشى الزجاجي بمحور روض الفرج: هرية فاشوش
عاجل| القبض على حمدي النقاز لاعب الزمالك
تامر أمين عن شريف مدكور: "أشدت بمهنيته وذكائه.. وأنا لساني متبري مني"
عميد "القومي للفلك": زلزال متوسط يضرب بورسعيد وغرب فلسطين
عاجل| تفاصيل القبض على حمدي النقاز لاعب الزمالك في أكتوبر
"الوطن" تنشر صورة سيارة حمدي النقاز بعد ضبطه والتحفظ عليها بأكتوبر
عاجل| مصادر تكشف سبب القبض على حمدي النقاز لاعب الزمالك
تحدثت مع الجيران بصوت عال.. عامل يلقي والدته من البلكونة في الدقهلية
"مرزوقة والجحش وسعد الحرامي".. أبرز عربيات الفول للسحور في القاهرة
عاجل| إخلاء سبيل حمدي النقاز لاعب الزمالك بكفالة 1000 جنيه
عاجل